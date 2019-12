Vladimir Luxuria sfila in abito da sposa, Instagram subissato di commenti ironici e di ammirazione

Una Vladimir Luxuria mai vista quella che è apparsa a una sfilata a Potenza in abito da sposa. La foto dell’ex parlamentare è stata postata sul suo profilo Instagram ed è stata subissata di commenti.

Alcuni commenti sono stati ironici altri invece hanno commentato con molta ammirazione la foto postata su Instagram.

La foto inquadra Vladimir mentre sfila in abito da sposa con un mazzo di fiori in mano.

Luxuria ha commentato così la sua foto «Sfilata in abito da sposa a #Potenza atelier Nozzolillo grande emozione».

La foto ha ricevuto tantissimi commenti e like. Alcuni dei quali sono di vera ammirazione nei confronti di Vladimir Luxuria: “Che bello. Grazie a te per questo momento. In ogni cosa che fai lasci un bel messaggio. Che possa diventare questo un modo per insegnare alle persone che non importa quale dannata etichetta ti danno puoi essere quello che vuoi, basta davvero volerlo, anche se bisogna fare tanti sacrifici e numerose lotte. Tu sei una bella dimostrazione Vladimir, per me lo sei sempre stata. Non te lo dimenticare mai»

Anche un altro commento è di sostegno nei confronti dell’ex parlamentare: «Sei stupenda… ! Spero per te ( io sono anti contratto per amare, cioè convivenza a vita) ma se te la senti e hai qualcuno di veramente speciale … indossa quell’abito e vai a segno! L’amore non ha muri , limiti, razza, sessualità … è solo semplicemente AMORE»