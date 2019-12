GF Vip Signorini rivela, ci saranno 20enni scatenate e forse King Toretto il fidanzato di Diletta Leotta

Un cast da mille e una notte quello che ha intenzione di formare Alfonso Signorini per la prossima edizione del Grande Fratello Vip.

Alfonso Signorini, che sarà conduttore della prossima edizione, ha parlato del nuovo cast del Grande Fratello Vip a CR4 la Repubblica delle donne da Pietro Chiambretti.

Piero Chiambretti ha incalzato più volte Alfonso Signorini per avere qualche notizia in anteprima sul cast del prossimo Grande Fratello Vip.

Alfonso Signorini si è sbilanciato su qualche nome in particolare ha riferito di essersi incontrato Barbara Alberti.

La scrittrice è data quasi come certa concorrenti al prossimo reality. Alla domanda di Chiambretti sulla scrittrice, Alfonso Signorini ha preferito glissare.

Ma Alfonso Signorini ha detto di non aver solo incontrato la famosa scrittrice ma anche di aver avuto modo di incontrare il pugile King Toretto, al secolo Daniele Scardina fidanzato di Diletta Leotta e l’attrice Sabina Ciuffini.

Altre papabili concorrenti sono Antonella Elia e Francesca Barra.

Il direttore di Chi ha anche svelato che ci saranno alcune famose 20enni scatenate ma non ha voluto dire il loro nome.

Poi ha dato per sicura la partecipazione di Rita Rusic ex moglie di Vittorio Cecchi Gori mentre nelle scorse ore Loredana Lecciso ha deciso di non partecipare alla trasmissione non motivando il perché.