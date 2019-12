Raggi duro attacco a Salvini “E’ solo un grande opportunista, da Ministro degli Interni ha lavorato meno di 36 giorni perché era in giro per l’Italia a farsi selfie”

Un durissimo attacco della prima cittadina di Roma a Matteo Salvini, leader della Lega. La Raggi in un’intervista El Pais ha attaccato duramente Salvini definendolo un grande opportunista.

Secondo la Raggi il leader della Lega fa tutto per salvaguardare la sua immagine.

La Raggi sostiene che tutti gli italiani hanno avuto la prova della pochezza di Salvini quando è stato Ministro degli interni: “Ha lavorato realmente per meno di 36 giorni. Il resto del tempo, 14 mesi, girava l’Italia per scattare foto con felpe diverse, mangiare piatti tipici e dire di tutto su qualsiasi cosa. Ma per la sicurezza e per l’ordine pubblico non ha fatto nulla”.

Poi ha parlato delle promesse da Ministro degli Interni di Salvini non mantenute: “Quando i sindaci gli hanno chiesto di impegnarsi ci ha voltato le spalle: ha promesso l’arrivo a Roma di molti agenti e non l’ha mai realizzato. Salvini è un grande chiacchierone e gli si risponde con i fatti. I sindaci, che si occupano di problemi in trincea, non hanno tempo per i selfie con le giacche della polizia”.

Raggi ha anche parlato del movimento delle Sardine e poi ha fatto un riferimento anche a Salvini: “I cittadini stanno riappropriandosi delle piazze, in Europa e nel mondo. I sindaci devono dare voce a questi fenomeni. Le dico una cosa: Salvini sarà sconfitto dai sindaci”.