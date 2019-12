Calciomercato Inter, i soldi di Gabigol saranno investiti tutti per Arturo Vidal

E’ caccia grossa a Arturo Vidal da parte della dirigenza dell’Inter. La squadra nerazzurra, approfittando della gara di Champions disputata con il Barcellona, ha a lungo parlato con la dirigenza blugrana di mercato.

Il ds Marotta ha respinto le avance della società spagnola per Lautaro Martinez ma non ha risposto picche a una possibile cessione di Arturo Vidal.

Secondo fonti vicine alla società spagnola, il club sta cercando di avere più denaro in contanti possibile per potere a giugno portare l’affondo decisivo per l’acquisto del forte attaccante Neymar ora in forza al Paris Saint Germain.

L’Inter ha proposto al Barca un prestito secco di sei mesi per Arturo Vidal. La risposta della dirigenza blugrana è stata un no secco. Sulla base di 40 milioni di euro però il Barcellona sarebbe disponile a trattare la cessione del giocatore cileno anche a gennaio prossimo.

Arturo Vidal è un giocatore che piace tantissimo a Antonio Conte perché garantirebbe al suo centrocampo un notevole salto di qualità.

I soldi per l’acquisto del forte giocatore cileno potrebbero arrivare dal riscatto che il Flamengo ha intenzione di fare su Gabigol che ha impressionato tutti nel campionato brasiliano.