Papà di 4 figli muore intrappolato nell’auto in un deserto, prima di morire scrive una lettera struggente alla moglie

Una vicenda triste e sentimentale al tempo stesso che vede coinvolto un uomo, David Welch, coinvolto in un bruttissimo incidente nel pieno deserto dello Utah, negli Stati Uniti che fa precipitare l’auto in una scarpata senza consentire al poveretto la possibilità di uscirne.

E lui, resosi conto di non aver via d’uscita e compreso di non avere alcuna speranza di salvarsi, utilizza gli ultimi istanti che gli restano per scrivere lettere d’amore a sua moglie.

La donna di 32 anni, angosciata dalla scomparsa del marito con il quale aveva avuto 4 figli, ha poi ricevuto le ultime parole del marito al suo ritrovamento.

Uno strazio indicibile, dopo un’attesa durata giorni senza alcuna notizia.

La Pontiac marrone guidata da David, è stata ritrovata per caso da un giovane autostoppista che aveva notato qualcosa di strano nel burrone.

Non si conoscono ulteriori dettagli, soprattutto in merito al perché di quella uscita fatale di cui nessuno aveva notizia ed in particolare sul luogo dove l’uomo era diretto.

Rimangono ora solo le parole d’amore scritte in una lettera nonostante il dolore e le ferite causate dall’incidente come un addio giunto tardivamente alla moglie tanto amata.