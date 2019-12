Bambino di nove anni scopre che la mamma è malata e reagisce così

Un bambino di nove anni, Felipe, vive insieme alla mamma che è in attesa e ai suoi due fratelli in uno stato brasiliano del Rio Grande do Sul.

La mamma che ha 33 anni e aspetta il suo quarto bambino, durate gli esami che normalmente si fanno quando si è in stato interessante ha scoperto di avere un tumore. Allo stato la donna non sa ancora se maligno o benigno perchè indagini più approfondite si potranno fare solo dopo che sarà nato il suo quarto bambino.

Farle prima sarebbe rischioso per il nascituro.

La donna che oltre Felipe ha già altri due bambini , oltre ad avere problemi di salute gravi deve anche gestire gli altri due figli che hanno problemi di salute, uno Miguel di 5 anni con un ritardo mentale e Tomas, che ha 11 mesi ed è autistico.

Felipe quando ha saputo che la mamma è malata si è disperato ed è la stessa mamma a raccontare come ha reagito: “Ha chiesto di andare in chiesa con mia madre e ha detto: ‘Voglio chiederti di consegnare una lettera a Babbo Natale’. Quando l’ho letta ho pianto. La paura di ogni madre è quella di morire e lasciare i figli. Mi ha chiesto: ‘Mamma, se muori chi resterà con Miguel? Non fa che gridare e nessuno lo capisce’”.

E poi Sonia aggiunge: “Mi sostiene sempre e dice che andrà tutto bene. Un giorno sono svenuta per un attacco di nervi ed è stato lui ad aiutarmi e a correre a cercare aiuto”.