Sei famiglie con figli disabili vanno a cena in pizzeria ma al momento di pagare il cameriere dice che il conto è già stato saldato

Una vicenda bellissima quella accaduta a Lignano dove sei famiglie si sono incontrate per far seguire ai propri figli disabili un corso della durata di una settimana di terapia multisistemica in acqua .

Le famiglie a fine serata hanno pensato di cenare tutte insieme e si sono recate in una pizzeria che hanno scelto per caso.

Dopo aver cenato hanno chiesto il conto e a quel punto si è avvicinato al loro tavolo il cameriere che ha comunicato che il conto era già stato saldato da un altro avventore, un signore russo che aveva deciso di offrire la cena a quelle sei famiglie.

L’uomo si era raccomandato con il cameriere di non dire nulla che il conto fosse stato pagato fino a quando non fosse andato via.

Un gesto bellissimo che fa tanto onore a questo signore che ha voluto rimanere sconosciuto evidentemente quest’uomo è stato colpito dalla situazione familiare che vivono queste persone di grande dolore e difficoltà e ha voluto contribuire a suo modo ad alleviare tanta sofferenza