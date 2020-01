Va a visitare la suocera al cimitero in compagnia della moglie, ma muore schiacciato sotto la sua lapide

Una tragica vicenda accaduta in Pennsylvania una settimana prima di Pasqua, che ha dell’incredibile per le dinamiche con cui si è svolto l’accaduto, ma soprattutto per il luogo che lascia spazio per qualsiasi battuta di humor nero che possa venire alla mente.

Muore al cimitero mentre è in visita ad un defunto. Nulla di più assurdo!

Stephen WoYtack, 74enne di Throop, si reca come d’abitudine a far visita alla tomba della suocera defunta in compagnia della moglie, e in vista delle festività pasquali imminenti, i due decidono di decorare la tomba con una croce. La pesantissima pietra della lapide, però, gli cade sul corpo schiacciandolo.

Ovviamente la moglie spaventatissima corre a cercare soccorsi e chiama disperata il guardiano del cimitero affinchè possa darle aiuto; il custode chiama prontamente i soccorsi e si reca sul luogo dell’accaduto cercando di liberare il poveretto, ma ci riesce solo in parte, tanto che all’arrivo dei soccorritori, questi non possono fare altro che constatare il decesso dell’uomo.

La premura e l’affetto di Stephen nei confronti della suocera defunta è stata la sua condanna a morte, in un modo violento e sconvolgente che segnerà per sempre i ricordi della moglie che ha assistito impotente alla tragedia.