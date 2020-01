Scomparso nel nulla l’ex di Nina Moric, Luigi Favoloso. Da dieci giorni non si hanno più sue notizie, l’apprensione dei genitori

A dare la notizia della scomparsa di Luigi Favoloso è stato un suo amico, Alex Fiumara, noto fotografo. Fiumara ha pubblicato sui social un annuncio nel quale racconta lo stato di apprensione da parte dei genitori di Luigi Favoloso.

Il noto fotografo ha scritto che da dieci giorni da Torre del Greco in provincia di Napoli è scomparso l’ex compagno di Nina Moric, Luigi Favoloso.

Non si sanno al momento i motivi della sua scomparsa. Luigi Favoloso è diventato famoso per essere stato un concorrente del Grande Fratello 2018.

A denunciare la scomparsa del giovane è stata la madre Loredana Fiorentino. Secondo quanto indicato nella denuncia Luigi Favoloso sarebbe privo di documenti e senza auto.

Il fotografo Alex Fiumara ha chiesto che ci sia la massima condivisione della notizia della scomparsa del giovane.

Luigi Favoloso è nato nel 1988 a Torre del Greco, poi per alcuni anni si è trasferito in Svezia. L’ex concorrente del Grande Fratello è un imprenditore, oltre ad essere un modello.

Nina Moric e Luigi Favoloso si sono conosciuti nel 2014 e hanno iniziato a frequentarsi. Il loro rapporto è durato più di quattro anni. Subito dopo la partecipazione di Favoloso al Grande Fratello, Nina Moric aveva deciso di troncare la loro relazione.

Luigi aveva più volte tentato di riallacciare i rapporti con Nina Moric e i due avevano anche organizzato una vacanza insieme in Africa.

Anche Nina Moric, dopo la diffusione della notizia della scomparsa del suo ex, ha voluto fare un appello scrivendo un post sui social: “Volevo ricordarvi. Che l’amore è rimanere e non sparire (apposta) e fare preoccupare i suoi cari con lo scopo di vedere se uno ci tiene. Per me questo si chiama egoismo!”.