Di Battista sulla crisi del M5S “Beppe Grillo insiste per questo governo, io invece ho enormi perplessità sul Partito Democratico”

Alessandro Di Battista ha nuovamente espresso la sua opinione sulla crisi quasi irreversibile del M5S. Di Battista, intervistato a “Povera Patria” programma andato in onda su Rai 2 a rivelato che nel movimento 5 Stelle chi vuole assolutamente il governo con il Partito Democratico è Beppe Grillo.

Di Battista ha detto che: “Beppe insiste su questo governo. Lo sapete che io ho espresso critiche su questo governo, perché ho delle enormi perplessità sul Partito Democratico. Ce l’ho sempre avute, e non è un segreto che io, questo governo col Pd, non lo volessi fare”.

Poi ha parlato dell’esclusione di Gianluigi Paragone dal Movimento. Di Battista ha detto che è una persona che stima e lo ritiene un amico.

Oltre a questo, per Di Battista, il senatore Gianluigi Paragone è una risorsa per i grillini che però ci sono delle regole e vanno sempre rispettate.

Di Battista prima ha detto che per il Movimento è un periodo di crisi e sul suo capo politico ha detto che: “Di Maio sta parlando come dovrebbe parlare un ministro degli Esteri. Qualcuno dice che è ‘inesperto’. Però, per me, sta parlando bene. Erano anni che aspettavo un ministro degli Esteri che parlasse di pace. Pare che parlare di pace sia ormai diventato un insulto… Invece Di Maio fa bene a dire che Russia e Stati Uniti, e tutti i protagonisti delle crisi internazionali, si devono sedere e devono dialogare. E che una guerra nei confronti dell’Iran sarebbe devastante”.