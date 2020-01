Vanno al bar e la cameriera offre loro una coperta, quello che accade dopo è incredibile

Un gruppetto di ragazzi che era in vacanza a sud dell’isola di

Tenerife, in Spagna, nell’arcipelago delle isole Canarie, era andato in un bar per bere qualcosa. Poiché era sera e la temperatura era scesa un bel po’, al tavolo si era avvicinata la cameriera che aveva chiesto se avessero gradito una coperta.

Il gruppetto aveva acconsentito con piacere e così, ricevuta la coperta, si era scaldato un bel po’ e rimanere a chiacchierare al bar era stato particolarmente piacevole.

Quando poi la stessa cameriera aveva portato loro il conto i ragazzi si sono accorti che era stata inclusa la spesa di “noleggio” della coperta per 6 euro.

Una delle ragazze che componeva il gruppetto, Amanda Delgado è rimasta molto infastidita e ha postato

sul proprio account di Twitter così: “Oggi siamo stati nel locale e la

ragazza che lavora lì ci ha offerto molto gentilmente una coperta. Abbiamo

accettato e, con nostra sorpresa, quando è arrivato il conto ci ha fatto pagare

per il suo utilizzo senza avvisarci prima“.

Il gestore del locale ha risposto così: “Tutto questo per sei euro? Ma qualcuno vi ha dato

la coperta dicendo che era gratis? Il fatto che la tua esperienza sia diversa non

significa che abbiamo sbagliato. Avete chiesto se era gratis? Se la collega è

gentile non significa che i servizi non si pagano. Chiederò al direttore per i sei

euro“.