Elsa Fornero “Salvini è il peggiore politico che abbiamo avuto negli ultimi anni”

Elsa Fornero ex Ministro è stata ospite a L’aria che tira su La7. La Fornero è stata intervistata da Myrta Merlino che le ha posto delle domande sul titolo de La Repubblica che ha provocato tantissime polemiche.

La Repubblica ha intitolato il suo giornale con la seguente dicitura “Cancellare Salvini”.

L’ex Ministro ha affermato che Repubblica poteva evitare di fare un titolo del genere. Ma secondo la Fornero il problema in Italia non è La Repubblica ma Salvini: “Mi fa cascare le braccia, lui fece i manifesti con ‘cancellare la Fornero’ e ha richiamato odio”.

La Fornero rincara la dose : “Salvini ha esasperato la personalizzazione della politica richiamando animosità e persino odio, adesso si lamenta per un titolo, magari non appropriato, ma proprio lui fa cascare le braccia ed è il cattivo esempio”.

L’ex Ministro del Lavoro conclude il suo intervento con una frase ad effetto: “Non lo dico per antipatia personale ma Salvini è il peggiore politico che abbiamo avuto negli ultimi anni. Ma non lo dico per me, lo dico nei confronti del linguaggio assolutamente condannabile e anche delle politiche che lui ha espresso”.