Renzi su quanto dura il governo: “Non possiamo stare con Toninelli tutta la vita”

Matteo Renzi a un’intervista all’Avvenire ripete un concetto per lui molto importante, Italia Viva non sarà mai succube del M5S.

Anzi Matteo Renzi sulla durata del governo specifica: “Questo lo vediamo dopo la verifica. Noi siamo per arrivare a fine legislatura, ma non ci possono chiedere di stare con Toninelli tutta la vita”

Sulla possibile fusione Pd – M5S Matteo Renzi afferma che “Se Pd e 5 Stelle si vogliono sposare, è un loro diritto farlo. Noi abbiamo fatto questo governo solo per evitare i pieni poteri a Salvini. Siamo pronti a dare una mano, ma non a diventare giustizialisti per far piacere a Di Maio. Non accetterò che al Sud si diano sussidi senza creare i posti di lavoro che lo sblocco dei cantieri permetterebbe. Sa quante persone chiedono di lavorare in nero per non perdere il reddito di cittadinanza? È una follia”.

Poi Matteo Renzi parla del voto in Emilia Romagna e afferma che non sarà decisivo per le sorti del governo. Il leader di Italia Viva appoggerà all’elezioni del 26 gennaio Stefano Bonaccini: “Bonaccini ha dimezzato la disoccupazione, fatto crescere il Pil, lavorato per la sua Regione. Domenica 26 si vota per una regione, non si fa un sondaggio per il governo. Per questo invito il premier a pensare ai cantieri da sbloccare, non all’Emilia”.