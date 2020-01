Compra un panino dal McDonald’s e poi prende una decisione incredibile

Un uomo ha acquistato un panino dal McDonald’s, in Islanda.

Poichè sapeva che quella sede di McDonald’s stava per chiudere per mancanza di clientela, ha pensato di non mangiare il panino ma di conservarlo come ricordo.

L’uomo, Hjortur Smarason, che era molto goloso di quei panini ha pensato che avere un ricordo nel tempo sarebbe stato bello.

Ha riposto il panino nel suo garage e lì è rimasto per 3 anni.

Trascorsi questi tre anni Hjortur vedendo che il panino era rimasto intatto lo ha donato al National Museum of Island, dove lo hanno tenuto in esposizione e poi lo hanno restituito al proprietario.

Successivamente Hjortur l’ha donato per farlo esporre al Notra House, un piccolo ostello nella capitale Reykjavik.

Lì il panino è stato visitato da più di 400.000 persone.

La compagnia McDonald’s , dopo che è venuta a conoscenza di questa storia davvero unica, ha precisato che il panino non si è conservato così bene perché imbottito di conservanti ma solo perché è stato conserto in ambienti senza umidità.