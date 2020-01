Taylor Mega a Fuori dal Coro “E’ più difficile fare l’influencer che la contadina”, Mario Giordano le toglie l’audio, la reazione furiosa della nota influencer

Le parole di Taylor Mega hanno fatto infuriare non poco Mario Giordano conduttore del programma “Fuori dal Coro”.

Mario Giordano ha voluto dedicare una parte del suo programma al mondo delle influencer. Il noto direttore ha invitato a commentare il confronto tra l’influencer Asia Ginese e la contadina Jessica Vaccari.

La contadina Jessica Vaccari riesce a guadagnare 1000 euro al mese lavorando anche 10/12 ore nei campi mentre l’influencer Asia Ginese guadagna minimo mille euro con una sola fotografia pubblicata su Instagram.

Mario Giordano con un sondaggio ha chiesto il parere al pubblico su chi preferiva tra l’influencer e la contadina.

Il pubblico, non vi erano dubbi, ha scelto la contadina per l’89% delle preferenze.

Taylor Mega ha commentato così il sondaggio: “Bisogna rispettare ogni lavoro. Sia chi fa la contadina e alleva le capre, sia chi fa il lavoro dell’influencer. Sono due lavori ben distinti ma che vanno rispettati. Anche io vengo da una famiglia di allevatori di tacchini, sono diventata influencer dal nulla. A livello fisico è più difficile il lavoro dell’allevatrice Jessica, ma psicologicamente è molto più duro il mio lavoro, se fosse così facile, lo farebbero tutti”.

Mario Giordano subito dopo aver sentito il commento della influencer ha chiesto ai tecnici della trasmissione di togliere l’audio alla nota influencer.

Taylor Mega, dopo qualche secondo, si è accorta di quanto accaduto e ha iniziato a lamentarsi, anche in modo plateale, con i tecnici dell’audio presenti.

Non avendo avuto modo di commentare l’accaduto Taylor Mega si è “sfogata” sui social: “Ragazzi per fortuna doveva essere una trasmissione di stampo giornalistico. Non mi hanno fatto dire tre parole quando hanno visto che andavo contro il conduttore, che secondo me ha gestito malissimo la trasmissione perché ha deciso di dare questo taglio per prendere consensi, non spiegando cos’è in realtà il vero significato di fare l’influencer. Hanno preso una ragazza a caso che non sapeva nemmeno dire cosa significa fare l’influencer. Ad un certo punto hanno spento i microfoni (…) Fanno sempre queste trasmissioni di stampo populista”.