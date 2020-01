21enne ha un sogno poter indossare i tacchi a spillo per farlo compie un gesto estremo

Una ragazza di 21enne di nome Mariah Serrano che abita a New York ha compiuto un gesto estremo pur di poter indossare un paio di scarpe con i tacchi a spillo.

La ragazza era nata con una piccola malformazione al piede, aveva un piede equino-varo-supinato. Questa malformazione la costringeva a utilizzare solo scarpe da ginnastica perché uno dei due piedi era più piccolo dell’altro.

Una costrizione che la ragazza non riusciva più a sopportare perché era appassionata di moda e sognava un giorno di lavorare in quel mondo dorato.

La sua malformazione viene di solito curata quando si è piccoli. Ma i suoi genitori la sottovalutarono e così la ragazza non ebbe le cure necessarie.

La ragazza così decise, per coronare il suo sogno, di amputarsi un piede: “Quando mi hanno detto che non sarei mai stata capace di indossare i tacchi e avrei dovuto rinunciare al lavoro dei miei sogni ero devastata. Ma quando il medico ha visto l’espressione del mio viso, mi ha detto che c’era un’altra opzione: amputare la gamba. Mia mamma lo ha guardato inorridita, ed io ho riso. Ma poi non riuscivo a togliermi l’idea dalla testa: se fosse stato l’unico modo per mettere i tacchi come le mie amiche, per quanto estremo fosse ci avrei dovuto pensare seriamente”.

La scelta di compiere l’estremo gesto è stata presa dalla ragazza quando ha conosciuto un produttore di protesi.

Il produttore di protesi le aveva mostrato una signora che aveva una gamba prostetica dopo un grave incidente di moto.

La signora anche se aveva una gamba prostetica riusciva tranquillamente a indossare le scarpe tacco da 18 cm.

Così la ragazza si è convinta e ha proceduto a farsi amputare l’arto per poter indossare finalmente il suo sogno le scarpe con il tacco a spillo.