Guida in stato d’ebbrezza, le ritirano la patente grazie a questo trova l’amore e manda una cartolina ai carabinieri per ringraziarli

Una ragazza francese guidava in stato d’ebbrezza e i carabinieri, dopo averla fermata e aver rilevato il tasso alcolemico nel suo sangue le hanno ritirato la patente.

Questa sanzione per lei è stata provvidenziale e ha determinato il suo incontro con l’amore.

Vediamo cosa è accaduto.

La ragazza, ormai senza patente, era costretta a muoversi grazie al car sharing e, usando questo strumento ha conosciuto un ragazzo che poi è diventato il suo fidanzato e, in seguito, marito.

La ragazza ha voluto ringraziare i carabinieri perché, se non fosse stato per loro e per il ritiro della patente, non avrebbe mai conosciuto il suo futuro marito.

E così un giorno, in viaggio a Milano insieme alla sua famiglia, ha scritto una cartolina ai carabinieri che aveva il seguente testo: “Controllo alcolemico positivo 2015, car sharing, incontro, due anni più tardi vacanze in famiglia a Milano. Grazie da parte di entrambi”.

La ragazza ha spedito questo saluto/ringraziamento presso il commissariato di polizia di Morlaix, una cittadina di 16mila abitanti della Bretagna, in Francia.

Non sappiamo se i destinatari sono stati in grado di risalire all’identità della ragazza e ricordare di chi si trattasse, in ogni caso i ringraziamenti sono arrivati a destinazione.