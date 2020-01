Palestra mette in atto esperimento unico nel suo genere, i clienti non pagano se si allenano senza vestiti

La pubblicità è l’anima del commercio. Così in Spagna la titolare una palestra di Arrigorriaga città che si trova nel nord del paese iberico, ha deciso per far aumentare i suoi clienti di non far pagare chi si reca in palestra per allenarsi senza indossare alcun vestito.

La titolare della palestra intervistata dalla Bbc ha detto candidamente che il suo intendo è quello di farsi pubblicità e di fare tanti soldi.

Subito però in paese sono scoppiate tantissime polemiche soprattutto dal punto di vista igienico sanitario. Sudore e germi terminerebbero tutti suoi macchinari e sarebbe antigienico per gli altri clienti allenarsi in simili condizioni.

Ma la proprietaria non demorde anche se il primo giorno si sono presentati pochissimi clienti svestiti. La donna ha lanciato anche un corso di yoga sempre gratis solo per tutti i clienti che si presentino gratis.

La proprietaria ha voluto sottolineare come in Spagna nella sua zona esistono molte spiagge solo per nudisti e anche piscine si stanno attrezzando per ospitare questo tipo di clientela.