La moglie sta per partorire ma muore in un incidente d’auto, il marito non si rassegna e trova un modo bellissimo per stare meglio

Un uomo, Rafael del Col, era innamoratissimo della moglie e i due erano al settimo cielo perché stava per nascere la loro bambina. Purtroppo, un incidente d’auto ha spezzato il sogno di questi due giovani portando via per sempre la donna ma facendo sopravvivere la bambina che aveva in grembo.

L’uomo è riuscito, nonostante il grandissimo dolore, ad andare avanti e a crescere, con l’aiuto di parenti e amici, la sua bambina che non ha mai conosciuto la sua mamma.

La bambina crescendo assomigliava sempre più alla mamma.

E allora, vista la grandissima somiglianza con la mamma, l’uomo ha trovato un modo per tenere viva la memoria della donna rendendole omaggio.

Si è scattato tantissime fotografie con la bambina posando più o meno nello stesso modo in cui aveva posato con la moglie, poi ha aperto un blog e le ha postate una accanto all’altra per far vedere a tutti quanto la piccola assomigli alla mamma.

Un gesto bellissimo nei confronti della moglie che certamente aiuterà la bambina a crescere sempre serena e ad amare infinitamente il padre che le ha dimostrato grandissimo amore.

A corredo delle foto ha aggiunto delle didascalie come, per esempio, quando ha scritto così: “La collana che indossa Raisa è la stessa di sua madre 5 anni fa”