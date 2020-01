Neo sposa riceve un regalo di nozze non gradito e insulta gli invitati

Una neo sposa è andata su tutte le furie dopo aver ricevuto un regalo di nozze a lei non gradito. Non ha retto e ha iniziato a insultare una coppia di amici che le aveva fatto quel regalo.

La donna si è arrabbiata tantissimo quando nella busta che le aveva dato la coppia di amici ha trovato un regalo in denaro di soli 100 dollari.

La donna ha deciso di insultare la coppia ritenuta tirchia rendendo noto a tutti l’accaduto tramite la sua pagina social.

La donna ha rimproverato alla coppia di amici di non aver compreso quanto lei e il marito avevano speso per la cerimonia e poi per il ricevimento.

Il post però non ha avuto commenti positivi anzi in molti hanno criticato il gesto della sposa. In tanti hanno ritenuto il gesto inopportuno.

Anche la coppia di amici che avevano regalato solo 100 dollari hanno detto di essere rimasti feriti dal post reso pubblico dalla sposa.

I due hanno voluto rimarcare che anche se avevano compiuto un piccolo sforzo economico, quel gesto era frutto di tantissimi sacrifici anche perchè non navigavano nell’oro,