Cosa è capace di fare l’amore tra fratelli spiegato in un video

Un amore dolcissimo che supera ogni confine quello di cui è capace rayce nei confronti del fratellino Tripp.

Rayce è un bambino di soli 6 anni ma capace di dare un amore senza confini al fratellino con la sindrome di down.

La mamma, Nicole Powell ha voluto riprendere un momento dolcissimo tra i due fratelli , quello in cui Rayce canta ,, tenendolo in braccio e cullandolo una dolcissima canzone al suo adorato fratellino.

Questa bellissima famiglia vive a Cabot, in Arkansas, negli Stati Uniti.

La canzone che Rayce canta al fratellino dice così: “Trascorrerei diecimila ore e altre diecimila se è quello che serve per conoscere il tuo dolce cuore.

Forse non ci riuscirò mai, ma proverò. Se ci vorranno 10.000 ore o il resto della mia vita ti amerò”.

La canzone è “Ten Thousand Hours” cantata da Dan + Shay & Justin Bieber.

Il video appena postato dalla mamma ha ricevuto più di un milione di visualizzazioni.

La mamma e il papà dei due bambini appena hanno avuto la notizia che il loro piccolo sarebbe nato con la sindrome di down nemmeno per un momento hanno pensato di rinunciare al loro bambino e il papà, .J. Grieves ha dichiarato così: “Ci vuole un po’ di più per imparare e serve un po’ più di cure e d’amore, ma non è forse quello di cui il mondo ha bisogno?”.

La mamma , invece ha detto: “L’amore non conta i cromosomi”