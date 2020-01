Regionali Puglia, secco no di Renzi a Emiliano, Salvini frena su Raffaele Fitto

Un Matteo Renzi categorico in un’intervista su Radio Capital sul possibile appoggio di Italia Viva a Michele Emiliano alle prossime regionali che si svolgeranno a maggio in Puglia.

Il leader di Italia Viva ha confermato che il suo partito non appoggerà Emiliano: “Ci presenteremo con il nostro simbolo in Toscana sostenendo con grande convinzione Eugenio Giani, candidato del centrosinistra. Speriamo ci sia un bel candidato in Liguria, perché è una partita recuperabile. In Puglia, invece, non andremo con il centrosinistra se avrà come candidato Emiliano”.

Sullo spinoso argomento della candidatura di Raffaele Fitto come candidato alla Presidenza della Regione Puglia per il centrodestra ha fatto sentire il suo parere anche il leader della Lega, Matteo Salvini: “Sulla Puglia ci ragioniamo da oggi in avanti”.