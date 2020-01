Giorgia Meloni frecciatina a Matteo Salvini “In Emilia non si è risparmiato ma serve più gioco di squadra”

Qualche critica arriva da Giorgia Meloni nei confronti di Matteo Salvini sul candidato delle prossime elezioni regionali in Puglia e anche su come è stata condotta la campagna elettorale in Emilia Romagna.

Giorgia Meloni ha detto da Nicola Porro a Quarta Repubblica che il candidato alla Presidenza della Regione Puglia per il centrodestra già c’è ed è Raffaele Fitto.

La Leader di Fratelli d’Italia non ha nessuna intenzione a far rinunciare il suo candidato alla Presidenza della Regione: “Per la Puglia abbiamo già il candidato. Gli accordi ci sono sul nome di Fitto e non credo si debbano ridiscutere”.

Poi sull’Emilia Romagna la Meloni ha voluto chiarire il suo pensiero su come è stata condotta la campagna elettorale: “Ha fatto una campagna elettorale pancia a terra, senza risparmiarsi mai. È stato un ottimo risultato, siamo una squadra e non dobbiamo recriminare. Ma serve più gioco di squadra e fare campagna elettorale insieme. Uomo solo al comando? Non è questo il tema ma sicuramente anche nella strategia potevamo fare diversamente”.