Ultimi sondaggi politico elettorali, crollano partiti di governo, Lega al 33%, Fratelli d’Italia e Forza Italia su

Sembra non arrestarsi più la discesa del M5S, secondo l’istituto Swg , che perde ulteriore terreno rispetto ai sondaggi della scorsa settimana .

I nuovi sondaggi di Swg sono stati commissionati da La7 e sono stati resi noti da Enrico Mentana. A soffrire sono i partiti di governo il Pd e soprattutto il M5S.

Come ha detto Renzi per il governo “La ricreazione è finita” se non si da all’azione di governo una svolta i partiti che lo compongono sono destinati a perdere ulteriore terreno.

Il centrodestra sembra essere una coalizione compatta. L’unico problema è sciogliere quanto prima il nodo dei candidati alla Presidenza della Regione.

In particolare il nodo più spinoso per il centrodestra è confermare la candidatura di Raffaele Fitto in Puglia, fortemente voluta da Fratelli d’Italia ma osteggiata dalla Lega.

I sondaggi di Swg vedono il Pd scendere al 17,5% delle intenzioni di voto. Il partito di Nicola Zingaretti nel giro di una settimana perde clamorosamente quasi un punto.

Discesa irrefrenabile per il M5S che scende sotto il 15% attestandosi al 14,9% dei consensi con un ulteriore -0,7%. La tendenza in calo potrebbe essere, tranne clamorosi sviluppi, fino agli stati generali di marzo.

La Lega Salvini Premier invece è stabile al 33% dei consensi. Fratelli d’Italia ottiene il 10,6% delle intenzioni di voto.

Sale Forza Italia grazie al largo successo in Calabria. Il partito di Berlusconi sale al 6% e fa registrare un + 0,8% rispetto alla scorsa settimana.

In leggera salita Italia Viva al 4,6% e Azione di Carlo Calenda al 2,5%.

Il 39% degli intervistati ha preferito non dichiarare il suo voto.