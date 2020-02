Elijah il bambino di 4 anni che ha poteri paranormali che riceve i messaggi dal mondo degli spiriti

Un bimbo di 4 anni, come scritto dal Daily Mail, si comporta in maniera molto strana. Il piccolo si chiama Elijah Howell e come raccontano i genitori, già dall’età di 10 mesi aveva iniziato a parlare.

I suoi genitori Greg e Heather Howell dicono che il piccolo è in grado di comunicare con i nonni morti recentemente.

Il bimbo vive con la sua famiglia a Naples in Florida ed ha previsto che sua madre perdeva un figlio per un aborto spontaneo e, in seguito, la nascita di due fratelli gemelli.

I genitori hanno deciso di rivolgersi a uno dei più riconosciuti medium della zona, consulente della Polizia nello stato della Florida.

Il medium ha confermato che il bambino ha doti paranormali. Il medium ha aiutato le forze dell’orine a risolvere casi molti complicati e ha detto che il bimbo di 4 anni è entrato in contatto con i nonni morti.

Il medium ha detto che “Elijah mostra tutti i segni per diventare un grande talento, con la possibilità di connettersi con il mondo degli spiriti”.