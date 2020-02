Ultimi sondaggi politico elettorali, per la stragrande maggioranza degli italiani Renzi sulla prescrizione cerca solo maggiore visibilità

Sembra che gli italiani non credano che Matteo Renzi possa andare fino in fondo e provocare una crisi di governo dai risvolti inimmaginabili per tutti anche per il suo stesso partito.

Secondo i sondaggi Ipsos il 77% degli italiani ritiene che Matteo Renzi con la sua battaglia per la prescrizione sia cercando solo maggiore visibilità per se e per il suo partito, Italia Viva.

Solo il 9% degli italiani invece ritiene che la battaglia che stia portando avanti Renzi sia in nome del garantismo e contro il giustizialismo.

Ieri i toni tra Matteo Renzi e il Premier Conte erano ancora molto accessi. L’ex rottamatore rivolgendosi al Premier aveva dichiarato che se vuole può anche cacciarci dal governo.

Giuseppe Conte ha cercato di utilizzare toni molto più distensivi affermando che non sta cercando di formare un nuovo governo per dare vita al Conte Ter.

Un segnale distensivo è arrivato anche da Italia Vica con la ministra Nunzia Catalfo che ha partecipato al tavolo per scrivere il programma relativo al salario minino voluto dal Premier Conte.

La Ministra, in quota a Italia Viva, è stata molto costruttiva con tutti quanti gli alleati di governo.