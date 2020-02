Ultimi sondaggi politico elettorali SWG, Fratelli d’Italia vede la targa del M5S, pronto allo storico sorpasso

Secondo i dati dell’ultimo sondaggio fatto da Swg per La7 la Lega in una sola settimana ha guadagnato quasi due punti percentuali, salendo al 32,4% dei consensi.

Secondo gli esperti dell’istituto Swg il partito di Matteo Salvini si è giovato della quasi crisi di governo minacciata da Matteo Renzi.

I continui litigi dell’esecutivo, l’ultimo in ordine di tempo sulla prescrizione, stanno determinano l’immobilismo in tutto il paese, agevolando i partiti di opposizione in particolare la Lega e Fratelli d’Italia.

Quindi per Swg la Lega, dopo un periodo di 2 mesi di perdita di consensi, ritorna a crescere.

Secondo partito in Italia è il Partito Democratico. In una settimana il Pd ha perso l’0,2% dei consensi. Ad oggi i Dem si attestano al 20% delle intenzioni di voto.

Ancora una settimana nera per il M5S che in soli 7 giorni perde l’1% dei consensi attestandosi al 13% delle intenzioni di voto. Una vera emorragia per i grillini. I vertici del partito non riescono a frenare la caduta libera nei consensi.

Ad approfittarne della caduta dei grillini è Fratelli d’Italia oramai a un passo dallo storico sorpasso. Fratelli d’Italia si attesta all’11,3% delle intenzioni di voto a poco più di un punto percentuale di distanza dai pentastellati.

Rispetto ai sondaggi del 10 febbraio di Swg, l’unico partito a perdere consensi della coalizione di centrodestra è Forza Italia che scende al 5,1%. In una sola settimana il partito di Berlusconi ha perso lo 0.3% dei consensi.

Italia Viva è al 4,2% sostanzialmente non ha né guadagnato né a perso rispetto a una settimana fa. La polemica sulla prescrizione non ha giovato nei sondaggi Matteo Renzi. Forse perché gli italiani non credono che l’ex rottamatore abbia intenzione di far cadere il governo.

Sale Azione di Carlo Calenda che si attesta al 3% dei sondaggi. Bene anche la Sinistra italiana che sfiora il 3% attestandosi al 2,9% dei consensi.