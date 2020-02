Salvini a Stasera Italia “Sono un sognatore…non penso alle poltrone ma alla gente”

Matteo Salvini ieri sera alle 20.30 è stato ospite di Stasera Italia il programma in onda su Rete 4 condotto da Barbara Palombelli.

Il leader della Lega era in studio con Roberto d’Agostino. Matteo Salvini ha parlato dell’Europa e di come si vuol muovere nella comunità europea mai in contrasto con il suo braccio destro Giancarlo Giorgetti: “La linea della Lega è una… Noi vogliamo cambiare l’Europa dal di dentro. La nostra posizione è sempre la stessa da anni. Siamo all’interno del contesto europeo per cambiare da dentro le regole europee…”.

Matteo Salvini ha parlato della Lega che resta saldamente il primo partito in Italia: ”Se la Lega è ancora ampiamente il primo partito questo è dovuto al fatto che ‘non pensiamo alle poltrone ma stiamo con la gente”.

A Roberto D’Agostino ha risposto che la Lega sta studiando per tornare al governo. La Lega, secondo quanto detto da Matteo Salvini, è pronta per andare a votare.

Su una possibile alleanza con Matteo Renzi, Salvini è categorico “Io e Matteo Renzi siamo come il giorno e la notte”.

Poi il leader della Lega ha parlato dei rapporti con gli altri stati Europei: ”Se tu mi dici che per andare a palazzo Chigi devo dire viva Macron, viva la Merkel, io non lo dirò…”.

L’ultima battuta di Matteo Salvini è stata questa: ”Come faccio ad andare a Palazzo Chigi? D’Agostino, io sono un sognatore…”.