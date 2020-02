Isola dei famosi 2020 cancellata per calo di ascolti, tornerà nel 2021 con una nuova presentatrice, ecco chi sarà

I rumours circolavano già da parecchio tempo ieri la conferma definitiva. I vertici di Canale 5 hanno deciso che per quest’anno il famoso reality che ha avuto come conduttrice Alessia Marcuzzi non andrà in onda.

Secondo quanto riferito dalla dirigenza di Canale 5 nell’edizione 2019 l’Isola dei Famosi ha avuto un notevole calo di ascolti.

Al suo posto ci sarà il Grande Fratello Vip che continuerà fino al 27 aprile e in seconda serata ci sarà il grande ritorno di Pio e Amedeo con di All Together Now.

Per i due attori comici pugliesi à la terza edizione del loro programma in solo un anno e mezzo.

I dirigenti di Canale 5 sperano che dopo un anno sabbatico il suo programma, con il dovuto rinnovamento, possa ritrovare il fascino.

Il reality dell’Isola dei Famosi , dopo l’addio di Alessia Marcuzzi, avrà una nuova conduttrice. Alessia Marcuzzi ha deciso di dire addio al programma dopo le dure critiche per lo scontro tra Fabrizio Corona e Ricardo Fogli.

Secondo le ultime indiscrezioni la Marcuzzi sarà la conduttrice di Temptation Island Vip. Sembra che siano due le pretendenti alla successione di Alessia Marcuzzi.

Una è Simona Ventura, però ancora legata alla Rai da un contratto e si fa sempre più insistentemente il nome anche di Illary Blasi.