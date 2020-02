Una mamma vede su facebook le foto che ha postato la figlia e le dà una punizione che non dimenticherà più

Una mamma, Samantha Coughlan, di 31 anni, di Wythenshawe, Greater Manchester ha visto le foto che la figlia di 14 anni ha postato sui social.

La ragazza aveva camminato sui binari del tram insieme ai suoi amici e aveva postato le foto di questa bravata sui social.

La mamma, quando ha visto cosa aveva fatto la figlia ha deciso di darle una punizione esemplare: prima le ha tolto il cellulare, e ha spiegato la gravità delle sue azioni e poi l’ha costretta a raccogliere i rifiuti che erano per strada sotto una pioggia battente.

La donna ha dichiarato così: “Purtroppo non possiamo tenere d’occhio i nostri figli tutto il tempo … Ho visto un post su Facebook che mostrava mia figlia e alcuni dei suoi amici che camminavano lungo i binari del tram”.

E poi continua: “Ero così delusa quando ho visto il post, Le ho detto che aveva messo a rischio anche i conducenti di tram e i passeggeri … ho pensato che sarebbe stata una buona idea punirla con la raccolta dei suoi rifiuti.”

E poi spiega meglio: “L’ho appena portata in un vicoletto che è sempre sporco – Devo camminare in quel modo ogni giorno per prendere i miei figli da scuola … Quando abbiamo finito, in realtà era abbastanza orgogliosa del suo lavoro. Abbiamo riempito tre sacchi per rifiuti in totale.

E poi conclude così: “È difficile tenere sempre sotto controllo i tuoi figli, ma mi ha promesso che non farà mai più niente di così stupido … Penso che abbia imparato la lezione.”