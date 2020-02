Il padre è malato di Alzheimer , la figlia lo fa salire su un volo di sola andata e dice, ho chiuso con lui

Una storia davvero triste quella che stiamo per raccontare e che fa male solo da riportare.

Un uomo molto anziano, Jerry Ellingsen si era ammalato di Alzheimer ed era ospite a casa di un fratello.

Dopo un pò di tempo , poichè prendersi cura di lui era davvero impegnativo, il fratello ha contattato la figlia dell’uomo, sua nipote e le ha detto che lui non era più in grado di occuparsene e che, da quel momento, al padre avrebbe dovuto pensarci lei.

Ma la figlia per tutta risposta ha chiarito che non aveva alcuna intenzione di occuparsi del padre e allora lo ha messo su un volo di sola andata per Denver e ha contattato la moglie del padre spiegandole che l’uomo stava arrivando da lei.

Ma Jerry, quando l’aereo è atterrato, non ha trovato nessuno ad aspettarlo e ha iniziato a girare per l’aeroporto in uno stato confusionale.

La polizia lo ha notato e con grade difficoltà perché Jerry non riusciva in alcun modo ad essere collaborativo, è riuscita a rintracciare a figlia e la ex moglie ma entrambe hanno detto di non volersi occupare dell’uomo.

E così Jerry è stato ricoverato in un centro che si occupa di persone malate di Alzheimer.