Coronavirus, Ministro Boccia “Salvini sta facendo l’untore. L’Italia è stato il Paese più rigoroso d’Europa”

Secondo il Ministro degli Affari Regionali, Francesco Boccia, “Matteo Salvini sta facendo l’untore”. Il Ministro pugliese ha voluto sottolineare come il nostro Paese si sta comportando in modo serio e rigoroso contro il Coronavirus: “Contenere è l’imperativo di un Paese serio. L’Italia è stato il Paese più rigoroso d’Europa, non a caso abbiamo bloccato immediatamente i voli da e per la Cina. Qualcuno ha detto che siamo stati estremi con quella decisione, invece come si può notare oggi è stata molto saggia”.

In tanti pensano che però il blocco diretto degli arrivi dei voli provenienti dalla Cina non abbia impedito agli stessi cinesi di arrivare in Italia.

Boccia poi ha rincarato la dose contro il leader del Carroccio: “Le parole di Salvini sono profondamente diverse da quelle della Meloni e di Berlusconi e danno la misura del suo scarso senso dello Stato. Ma questa non è una novità. Poi, che fosse anche un ‘untore’, gli italiani lo stanno scoprendo in queste ore. Quando è in ballo la salute si deve stare tutti dalla stessa parte”.