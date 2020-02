Donna deve riparare il furgoncino ma non ha i soldi per farlo, quando incontra una persona che l’aiuta decide immediatamente di ricambiare il favore

Una donna, Candace Berry, aveva acquistato un furgoncino di seconda mano che lei pensava fosse un affare invece, molto presto si è rivelato un acquisto sbagliato.

Tanti sono stati i problemi che ha dato fin da subito e alla fine la donna si è dovuta rivolgere ad un meccanico che le ha chiesto una cifra esagerata.

La donna allora si è ricordata che in città c’era un meccanico molto onesto ed è andata da lui, Adam Ely.

Adam si occupa di fare dei preventivi molto onesti e non chiede nulla in cambio.

Adam spiega così: “Quando si va in un’officina per riparare il proprio mezzo, si è vulnerabili; l’ultima cosa che si desidera è quello di dover pagare 130 euro solo per sentirsi dire dal meccanico che il veicolo non funziona.”

Adam alla fine ha riparato il mezzo e non ha voluto nulla in cambio allora la donna ha chiamato una troupe televisiva e ha spiegato il comportamento di quest’uomo.

La trasmissione televisiva ha dato all’uomo trecentocinquanta euro.