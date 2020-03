Mamma aspetta due gemelli, uno è pronto per nascere l’altro no, la sua decisione

Una donna, Troya Woolridge aspettava due gemelli ed era molto contenta ma anche preoccupata perché la gravidanza non era andata benissimo.

Verso la 24esima settimana la donna ha iniziato a stare male , aveva forti nausee e vomitava.

Allarmata, si è recata in ospedale dove le hanno detto che era iniziato il travaglio per uno dei due bambini e, dunque, due erano le possibili strade da seguire: o essere sottoposta al cesareo per entrambi e partorire solo quello pronto, costretta in questo modo a partorire due volte a breve distanza di tempo.

La mamma ha scelto, certamente, la strada più dura per lei ma la migliore per i suoi bambini, partorire solo uno e di lasciare dentro l’altro.

E così è nata Amara mentre Arthur ha continuato a stare nella pancia della mamma.

La piccolina prematura di giorno in giorno stava sempre meglio e prendeva peso rassicurando così la mamma.

Quando è stato il momento è nato anche Arthur.