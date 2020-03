Giovane mamma perde il lavoro e prende una decisione difficile e dolorosa

Una donna, Nicole Jones, è una mamma single di due bambini piccoli di cui la più piccola ha solo 18 mesi e vive a San Francisco Bay.

La donna quando lavorava si poteva permetter di vivere in una casa con i suoi bambini e di non far loro mancare nulla anche se vivendo in modo molto semplice.

Ma un giorno la donna ha perso il lavoro e non si poteva permettere più di pagare il fitto di quella casa e così ha dovuto cercare altro.

Girando tra le varie case in affitto si è resa conto, però, che nessuna era per lei accessibile perché gli affitti richiesti erano troppo alti e così ha preso una decisione difficile: ha affittato un garage e lì è andata a vivere con i suoi bambini.

La donna ha anche chiesto aiuto attraverso i social a quante più persone possibili spiegando in quale situazione difficile si trovava ma nessuno le ha porto una mano di aiuto.