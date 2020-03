GF Vip con il botto, aspro scontro tra Valeria Marini e Antonella Elia

La Marini esasperata minaccia di lasciare la casa del Grande Fratello Vip a causa delle continue liti con Antonella Elia.

Parlando animatamente con un’altra inquilina della casa bunker di Cinecittà, Fernanda Lessa, Valeria Marini ha confessato di essere stanca delle umiliazioni continua che a suo dire le vengono sistematicamente inferte dalla Elia che pare accanirsi contro di lei; è talmente umiliata che, nonostante l’affetto nei confronti di Signorini e la stima che nutre per il programma ed i suoi autori, ha preso la decisione di andar via.

Al punto tale che ha espressamente chiesto agli altri Vips di essere messa in nomination per uscire dalla casa. Fernanda Lessa, pur comprendendo lo sfogo della showgirl, cerca di farle cambiare idea e si è dimostrata solidale in tutti i modi, visto che anche lei ha avuto in passato numerosi screzi con Antonella Elia.

La situazione nella casa è molto tesa, tanto che sia Signorini che Wanda Nara hanno dovuto più volte riprendere la Marini e la Lessa, accusandole di emarginare Elia ed esorcizzando la sua presenza con comportamenti di dubbio gusto.

Neanche Antonella Elia risparmia frecciatine e cattiverie nei confronti della Marini, arrivando persino ad imputare alla menopausa la causa dei suoi comportamenti volubili ed instabili, quasi come se la menopausa fosse una condizione da ghettizzare.

Le discussioni ed le azioni denigratorie da ambo le parti sono all’ordine del giorno e il protrarsi di questa situazione rischia di minare l’equilibrio precario raggiunto dagli abitanti della casa del Grande Fratello Vip.

Ma da dove nasce quest’astio fra le due donne?

Secondo indiscrezioni, neanche troppo velate, visto che la stessa Barbara D’Urso aveva più volte insinuato che il motivo fosse la gelosia, il vero motivo dell’odio sarebbe la rivalità scaturita da Marco Senise amato da entrambe.

L’ex conduttore di Forum a fianco di Rita Dalla Chiesa, ha rivelato di aver avuto una relazione con entrambe le showgirls. La storia con Antonella Elia, risalente ai tempi in cui lei era impegnata nei programmi televisivi Pressing e Karaoke, secondo il conduttore era appena finita, per cui l’uomo si è sentito libero di frequentare la Marini con la quale aveva instaurato una piacevole relazione; in seguito, differenze caratteriali li avevano separati, ma evidentemente la Elia ha continuato ad essere estremamente gelosa del suo ex fidanzato, che a suo dire era circuito dalla Marini nonostante fosse impegnato.