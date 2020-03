Mamma single vuole abbandonare la sua bambina appena nata , il papà la prende con sè ed è incredibile quello che accade

Una donna, dopo aver partorito, ha preso la sua bambina ed ha cambiato città.

Il papà della bambina era disperato fino a che la donna non lo ha chiamato e gli ha detto che voleva abbandonare la bambina, dunque o lui se la andava a prendere o avrebbe lasciato la piccola da qualche parte.

Il papà, Richard Johnson nonostante avesse solo 21 anni non ha esitato un attimo, si è precipitato dalla figlia e l’ha presa con sé.

Dopo di che ha iniziato a capire , anche attraverso i social, come fare per prendersi cura della piccola pur non avendo alcuna esperienza.

Ha trovato così un gruppo su Facebook chiamato “La vita del papà”, si è iscritto e attraverso consigli e chiarimenti è riuscito a crescere la sua bambina.

Un giorno, mentre era in un negozio per fare acquisti per la piccola ha conosciuto una donna a cui ha chiesto consigli su come abbinare i vestiti per la sua bambina.

Hanno iniziato a parlare e hanno anche iniziato a frequentarsi, poi si sono innamorati e ora i tre formano una bellissima famiglia.