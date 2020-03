Scoppia la guerra tra Fedez ed Heather Parisi, la showgirl critica la donazione per un ospedale privato

E’ guerra tra Fedez ed Heather Parisi a causa della raccolta fondi promossa da Chiara Ferragni e Fedez a sostegno dell’Ospedale San Raffaele di Milano impegnato nella lotta quotidiana contro il Coronavirus.

L’iniziativa ha avuto un tale riscontro positivo da far registrare nel giro di un giorno soltanto, la raccolta di oltre 3 milioni di euro che andranno ad essere destinati ovviamente all’ampliamento ed al rafforzamento della terapia intensiva, reparto coinvolto in prima linea nella gestione dei malati di Coronavirus.

Un gesto lodevole, preceduto peraltro da una congrua donazione personale da parte dei Ferragnez, che a quanto pare qualcuno non ha gradito.

Heather Parisi ha voluto far sapere da Hong Kong tramite Twitter che la coppia ha lanciato questa raccolta fondi in sostegno di un ospedale privato, mentre a suo dire la donazione avrebbe dovuto privilegiare un ospedale pubblico che ne ha sicuramente più bisogno.

Immediata la replica di Fedez, risentito dal commento della ballerina e showgirl che l’ha invitata (non molto gentilmente, per la verità) ad informarsi meglio prima di parlare senza cognizione di causa, ribadendo che le terapie intensive sono destinate al servizio sanitario pubblico di cui fa parte il San Raffaele. E poi ha aggiunto che invece di parlare avrebbe potuto attivarsi, domandandole ironicamente cosa stia facendo, se non le coreografie per qualche balletto.

A prova dell’assoluta buona fede di Fedez è giunta anche la testimonianza di Roberto Burioni, che ha voluto garantire che tutti i soldi ricevuti saranno immediatamente impiegati allo scopo senza alcuno spreco così come confermato dal direttore della terapia intensiva Dott. Zangrillo.

Non si è fatta attendere la reazione sui social, che hanno decisamente contestato il commento fuori luogo di Heather Parisi e tante sono state le testimonianze positive di chi ha vissuto suo malgrado un’esperienza di cura al San Raffaele pur essendo semplicemente iscritti al Servizio Sanitario Nazionale.

Tanti hanno ribadito, qualora ce ne fosse ancora bisogno, che questo è il tempo del silenzio e della solidarietà, occorre evitare polemiche inutili, giudizi e veleni fuori luogo.

Qualcuno sostiene che a scatenare il commento della Parisi sia stato il sostegno pubblico ricevuto dalla raccolta fondi da parte di Lorella Cuccarini che si è complimentata con Fedez e Ferragni per la lodevole iniziativa. E’ noto a tutti che la rivalità fra la Cuccarini e la Parisi abbia sempre reso molto tesi i rapporti tra le due e probabilmente la reazione di Heather Parisi potrebbe essere stata un indiretto attacco alla sua nemica storica.