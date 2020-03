Coronavirus a Bari, primo caso di positività a Cassano delle Murge, è un uomo ricoverato per altre patologie al Policlinico

E’ stata la Sindaca Maria Pia Di Medio a comunicare il primo caso di Coronavirus a Cassano delle Murge. Si tratta di un uomo che era ricoverato per altre patologie al Policlinico di Bari.

L’uomo è stato sottoposto al test ed è risultato positivo. La sua famiglia è ora in quarantena.

La Sindaca ha scritto il seguente post: “Sapevo che questo momento sarebbe arrivato anche per Cassano. Un nostro concittadino è risultato positivo al coronavirus ed è ricoverato. In questo momento la Asl sta conducendo tutte le verifiche per ricostruire i contatti del soggetto e sta disponendo per questi la quarantena fiduciaria.

In questo momento ancora di più occorre mostrare grande senso di responsabilità e Vi chiedo nuovamente di RESTARE A CASA ed uscire solo per le necessità usando la cautela, la prudenza e rispettando le regole semplici che già tutti conosciamo. I cassanesi sono forti ed è questo il momento di dimostrarlo».