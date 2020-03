Emergenza Coronavirus, Silvio Berlusconi dona 10 milioni di euro , serviranno alla realizzazione di 400 posti letto in terapia intensiva

Una somma di 10 milioni di euro quella messa a disposizione per la regione Lombardia da Silvo Berlusconi. L’ex Presidente del Milan ha voluto donare l’ingente somma per fronteggiare l’emergenza coronavirus che sta colpendo la regione Lombardia.

I soldi messi a disposizione dal Cavaliere serviranno per la realizzazione di 400 posti in terapia intensiva.

Berlusconi ha poi voluto ringraziare tutti gli eroi che stanno lavorando negli ospedali: “Non posso, ancora una volta e dal profondo del cuore, non rivolgere un fervido e commosso ringraziamento agli eroi civili che dagli ospedali alla consegna della spesa sono impegnai in prima linea dal Nord al Sud : abbiamo chiesto al governo di prevedere per loro un sostegno molto più elevato come ricompensa per il lavoro straordinario che stanno svolgendo”.