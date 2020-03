Emergenza Corona Virus in Puglia, l’identikit del paziente tipo, età media 56 anni, prevalentemente maschio, il 22% ha un quadro clinico severo

I casi in un solo giorno in Puglia sono raddoppiati, sono saliti a 103 per un totale di 551 positivi. Il Coronavirus, da quanto abbiamo compreso, si studia per sconfiggerlo anche con le statistiche.

I contagi di ieri si sono verificati 8 nella Provincia di Bari, 4 nella provincia Bat, 9 nella provincia di Brindisi, 29 nella provincia di Foggia, 17 nella provincia di Lecce, 10 nella provincia di Taranto.

Secondo gli studi statistici fatti sul numero dei pazienti positivi al Corona Virus in Puglia, l’età media dei pazienti è di 56 anni, sono prevalentemente maschi, più del 60% e nel 78% dei casi asintomatici.

I sintomi in moltissimi casi sono lievi e alcune volte scarsi. Il 22% dei casi ha un quadro clinico severo e ha bisogno del ricovero.