Emergenza Corona Virus in Italia, Flavia Briatore “Situazione drammatica, so di lavoratori autonomi che sono a casa e non hanno i soldi per dar da mangiare ai figli. Se sei un autonomo cosa fai, muori?”

Flavio Briatore abbiamo chiuso 18 ristoranti in un giorno. L’imprenditore la gente rischia di morire di fame.

Flavio Briatore è stato ospite da Giovanni Floris a Dimartedì.

Briatore ha affermato che i soldi non si possono inviare per decreto: “So di lavoratori autonomi che sono a casa e non hanno i soldi per dar da mangiare ai figli. Se sei un autonomo cosa fai, muori? A questa gente qui per telefonino lo Stato dovrebbe mandare subito 300 o 400 euro, non per decreto. I posti di lavoro non li crei coi decreti”.

Flavio Briatore ha anche detto della situazione in Europa: “Coronavirus, Flavio Briatore: “Dopo l’esempio dell’Italia, Francia e altri Paesi potevano premunirsi, Macron ha parlato della grandeur dei francesi, in Spagna non hanno detto assolutamente niente, quel matto che abbiamo in Inghilterra ha detto che doveva essere fatta la prova dell’immunità di gregge”.

Flavio Briatore ha voluto svelare un segreto: “Ho avuto la febbre altissima e facevo molta fatica a respirare, col mio medico non capivamo cosa stesse succedendo. Nella TAC si è vista un’ombra e col senno di poi il medico mi ha detto che avevo fatto il Coronavirus. Fortunatamente non ho avuto bisogno di ossigeno”.