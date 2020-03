Emergenza Coronavirus a Bari, una coppia di commercianti non riesce a prelevare 50 euro dal bancomat, urla e disperazione, “non abbiamo soldi per dare da mangiare ai nostri figli”, interviene la Polizia – video

Questo è quello che è successo stamattina a Bari, dove due piccoli imprenditori hanno protestato, disperati, davanti alla propria banca.Hanno bisogno di liquidità, perché con un negozio chiuso non incassi.La gente inizia ad essere disperata, non ha più i soldi per pagare finanziamenti, prestiti, non ha più i soldi per dar da mangiare ai figli.Presidente Conte, i soldi servono subito, non fra tre mesi.I soldi servono subito!Se non è capace di capirlo, si faccia da parte, gli Italiani hanno bisogno di interventi rapidi!!!P.s. non prendetevela con i poliziotti, anche se in questo momento rappresentano uno Stato guidato da gente che non ci ascolta.