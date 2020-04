Coronavirus Bari, nel Policlinico, reparto Covid terminati i gambali, si usano le buste della spazzatura

Purtroppo si è arrivati al punto di aver terminato le scorte e allora i medici e gli infermieri del Policlinico di Bari, reparto Covid si barcamenano tra soluzioni più o meno alternative.

Tutti gli approvvigionamenti sono terminati dopo essere stati sufficienti solo per il primo mese e ora che con le forniture il Policlinico è a zero i medici e gli infermieri rimangono scoperti.

Dalla Protezione Civile sono arrivati, in tutto, 54.500 calzari e sovrascarpe per tutta la Puglia e sono bastati per soli due giorni, infatti, all’intera regione Puglia è stato destinato appena il 2,5% di tutto ciò che era disponibile per l’Italia.