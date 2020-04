Coronavirus Puglia, oggi pomeriggio arrivano a Bari 55 tonnellate di Dpi

Oggi, finalmente a Bari arriva dalla Cina una quantità elevatissima di materiale per fronteggiare la pandemia in corso.

Emiliano, a questo proposito, ha dichiarato: «È la prima grande consegna di materiali direttamente acquistati»

Il materiale, 55 tonnellate di dispositivi di protezione individuale, arriverà direttamente dalla Cina e, a questo proposito Emiliano ha dichiarato che si tratta della « prima grande consegna di materiali acquistati direttamente dalla Regione Puglia per l’emergenza Covid-19 per un peso complessivo di 55,7 tonnellate, un volume di 544 metri cubi, suddivisi in 6.228 colli».

L’atterraggio dell’aereo che trasporta il materiale è previsto per le 16.30 di oggi.

Il materiale che arriverà è molto vario, si tratta, infatti di tute di protezione, occhiali protettivi, mascherine DPI, pompe per infusione, pompe per iniezione, attrezzature per barelle per biocontenimento, sterilizzatrici.