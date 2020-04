Morta Susanna Vianello, la figlia di Edoardo Vianello e Wilma Goich, il post di Fiorello

E’ morta pochi giorni prima di compiere 50 anni la figlia di Edoardo Vianello e Wilma Goich, Susanna Vianello.

La donna, che tra pochi giorni avrebbe compiuto 50 anni, è andata via per una malattia che l’ha consumata in un mese soltanto.

Fiorello ha scritto un post commosso : «Abbiamo riso tantissimo. Non ti dimenticherò mai».

Susanna Vianello era anche la cugina di Andrea Vianello che ha scritto sui social: «La mia cugina bella e forte, un tornado di talento e di simpatia, non c’è più. In un mese appena, un tumore cattivo e impietoso l’ha portata via. Avrebbe fatto tra poco appena 50 anni e lascia un figlio di 23. Aveva molto amici, ci mancherà molto».