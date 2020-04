Coronavirus Puglia, i carabinieri consegneranno a domicilio la pensione agli ultrasettantacinquenni

Le poste italiane hanno stipulato una convenzione con l’arma dei carabinieri in base alla quale saranno i carabinieri a consegnare a domicilio la pensione agli ultra settantacinquenni che ne faranno richiesta.

Questo per evitare che le persone che si trovano in questa fascia d’età possano uscire e incorrere in pericoli sia di natura sanitaria che di sicurezza in questo periodo di pandemia.

Gli anziani che lo vorranno ne faranno richiesta ai carabinieri che andranno a riscuotere per loro la pensione presso lo sportello delle poste e consegneranno al domicilio le somme, con un servizio completamente gratuito.

Questo servizio non sarà erogato a quegli anziani che vivono con i figli o che hanno un conto corrente.

I pensionati che lo vorranno potranno contattare il numero verde 800 55 66 70 e avranno tutte le spiegazioni necessarie.