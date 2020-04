Emergenza Covid-19, esperto OMS “il virus resta sulle superfici no giorni o settimane, ma ore, mascherine da sole non bastano, non c’è una prova che i gatti e i cani lo possano trasmettere”

Uno dei massimi esponenti dell’Organizzazione mondiale della Sanità, Richard Brennan ha fatto chiarezza su come si propaga il Corana Virus.

Il massimo esperto ha detto che: “Il covid19 resta sulle superfici solo ore. E non c’è nessuna prova che cani e gatti lo trasmettano”.

Il Covid-19 quindi resta sulla superfice solo per ore e non di giorni o settimane. “Ci sono informazioni su singoli animali cui viene diagnosticata la malattia. “Però in questa fase non abbiamo prove che il fenomeno sia diffuso e certamente non è provato che ad esempio animali da compagnia la trasmettano all’uomo”.

L’esperto parla anche dell’utilizzo delle mascherine: “L’uso esteso di mascherine da parte di persone sane nell’ambiente della comunità non è supportato da prove e comporta incertezze e rischi. Non esistono al momento evidenze secondo cui indossare una mascherina (sia medica che di altro tipo) da parte di tutta la comunità possa impedire la trasmissione di infezione da virus respiratori, incluso Covid-19”.

«Indossare una mascherina è una delle misure di prevenzione che può limitare la diffusione di alcune malattie virali respiratorie, tra cui Covid-19»

Per l’esperto: «questa misura da sola non è sufficiente a fornire un livello adeguato di protezione: sia nel caso si usino o meno le mascherine, occorre rispettare al massimo le regole di dell’igiene delle mani e di distanziamento fisico. Gli studi sierologici determineranno la vera entità delle infezioni asintomatiche».