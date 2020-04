Coronavirus Bari, Decaro a Conte, o arrivano i 5 miliardi o faccio lasciare i rifiuti per strada

Si alzano i toni tra il Premier Giuseppe Conte e il Sindaco di Bari, Antonio Decaro. Il primo cittadino del capoluogo pugliese avvisa il governo che, se non dovessero arrivare almeno 5 miliardi di euro, sarà costretto a far lasciare i rifiuti per strada.

Il primo cittadino di Bari è intervenuto alla trasmissione “Il graffio” su Telenorba dove ha spiegato la sua dura presa di posizione.

“Stiamo chiedendo al Governo oramai da due mesi di cominciare a mettere le mani per le risorse ai comuni, queste risorse non arrivano, contemporaneamente dal Senato arrivano emendamenti al primo decreto nei quali ci sono dei servizi che i comuni non stanno svolgendo più e quindi potremmo risparmiare.

In realtà non è così, dovremmo pagare regolarmente. Ci servono 5 miliardi di euro altrimenti saremmo costretti a interrompe i servizi, primo dei quali la raccolta dei rifiuti. Di questo ho già avvisato il governo”.