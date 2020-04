Coronavirus, l’azienda chiude e lui non ha più un lavoro, gioca a Set for Life e vince 4,5 milioni

Qualche giorno fa l’azienda dove un uomo lavorava ha chiuso a causa del coronavirus e lui, disperato, è rimasto senza lavoro.

E’ accaduto in Australia e precisamente ad Adelaide, sulla costa dell’Australia Meridionale, dove, a livello economico, il coronavirus ha avuto un impatto devastante.

L’azienda dell’uomo come tante altre, ha dovuto chiudere e l’uomo è rimasto senza entrate.

Ha deciso di giocare a Set for Life e ha vinto 20mila dollari al mese per 20 anni. La sua vita è cambiata repentinamente per ben due volte in pochissimo tempo, la prima in modo negativo quando ha perso il lavoro e la seconda in un modo positivo sopra ogni previsione